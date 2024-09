Anápolis vence Maringá e está na final da Série D

Tempo regulamentar terminou em empate, com decisão indo para os pênaltis

Davi Galvão - 15 de setembro de 2024

Time anapolino levou a melhor no confronto. (Foto: Edivair Custódio Junior)

Em partida realizada no estádio Willie Davids, neste domingo (15), o Anápolis F.C venceu o Maringá e agora está classificado para a final da série D.

No tempo regulamentar, o jogo ficou empatado, sem nenhum gol marcado. Sendo assim, a decisão foi para os pênaltis, onde a balança pendeu para o Galo, com 5 conversões contra 4 do adversário.

Agora, o time anapolino segue para a final da série D, onde disputará contra o Retrô, de Camaragibe, região metropolitana do Recife (PE).

No jogo de ida, ambas as equipes haviam empatado pelo placar de 1 a 1, por isso, os dois times jogaram neste domingo por vitórias simples.

Desse modo, das quatro partidas disputadas neste Brasileirão, o Anápolis saiu, em tempo regulamentar, com um empate em todas elas, tendo terminado em 1 a 1 com o Azulão e 3 a 3 contra o Iguatu.

Vale lembrar que os dois times já confirmaram classificação para a Série C do Campeonato Brasileiro, após os triunfos nas quartas de final.