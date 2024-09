Anápolis empata por 1 a 1 com Maringá, em jogo de ida das semifinais da Série D

Confronto será definido no próximo domingo (15), na cidade de origem do clube paranaense

Augusto Araújo - 08 de setembro de 2024

Anápolis e Maringá empataram no estádio Jonas Duarte. (Foto: Edivair Custódio Junior)

Em partida realizada no estádio Jonas Duarte, o Anápolis acabou empatando por 1 a 1 contra a equipe do Maringá, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Brasileiro Série D, na tarde deste domingo (08).

O Galo da Comarca saiu atrás do placar, após o time paranaense marcar com o meio-campista Léo Ceará, aos 13 minutos da primeira etapa.

No entanto, após mais de uma hora de sofrimento para os torcedores que foram ver o Anápolis jogar, o clube conseguiu reagir.

Aos 31 minutos do segundo tempo, Jonathan Cardoso, que veio do banco, deixou tudo igual para os donos da casa e fechou o placar da partida.

O jogo de volta acontece na cidade de Maringá, no Paraná, no próximo dia 15, no estádio Willie Davids.

Vale relembrar que ambos os times já estão classificados para a Série C do Brasileirão 2025. Contudo, eles ainda podem brigar pelo título da quarta divisão.