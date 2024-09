Aneel libera desconto na conta de luz para idosos; veja como solicitar a isenção

Pessoas nessa faixa etária podem conseguir baratear faturas

Gabriella Pinheiro - 15 de setembro de 2024

Conta de luz deve aumentar ainda mais. (Foto: Divulgação)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) liberou uma novidade que promete beneficiar os idosos proporcionando desconto na conta de luz para quem já está com essa faixa etária.

Agora, idosos que vivem em condição de baixa renda podem conseguir baratear a fatura em até 65%. Saiba mais sobre lendo a matéria até o final!

Conforme a expectativa de alguns especialistas, a conta de luz dos brasileiros deve ficar até 13% mais cara. Mas uma forma de driblar o aumento é por meio do programa Tarifa Social.

Para participar da iniciativa, o cidadão necessita cumprir alguns requisitos, sendo eles: ter família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário-mínimo nacional, ter 65 anos ou mais, ou pessoas com deficiência e que recebam Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).

Além disso, é preciso ter família inscrita no Cadastro Único com renda mensal de até três salários-mínimos, portadores de doença ou deficiência, em que o tratamento, procedimento médico ou terapêutico requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica.

Para obter o desconto na conta de luz, é suficiente fazer a inscrição no Cadastro Único. Quando o titular da fatura atende aos critérios estabelecidos, a companhia de energia elétrica aplica o desconto automaticamente.

