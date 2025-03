Conheça o paraíso brasileiro que supera até mesmo as Maldivas

Se você estava em busca de algum destino para as próximas férias, aqui está a sua chegada final

Anna Júlia Steckelberg - 26 de março de 2025

(Foto: Reprodução)

Quem disse que paraísos tropicais só existem no Caribe ou nas Maldivas? O Brasil guarda um verdadeiro tesouro escondido que pode facilmente competir com qualquer destino internacional: São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

Com praias de areia branquíssima, mar azul-turquesa e um clima de tranquilidade absoluta, esse pedaço do litoral nordestino vem conquistando cada vez mais viajantes em busca de beleza natural e exclusividade. Vamos embarcar nessa?

Parte da famosa Rota Ecológica, São Miguel dos Milagres se destaca por sua preservação ambiental e charme rústico. Aqui, as grandes redes hoteleiras dão lugar a pousadas aconchegantes, garantindo uma experiência mais intimista e relaxante.

A Praia do Toque é um dos destaques, com piscinas naturais formadas durante a maré baixa, enquanto a Praia do Patacho impressiona com seu cenário praticamente intocado, perfeito para quem deseja fugir do óbvio.

Para os aventureiros, a região oferece passeios de barco e buggy que revelam cenários de tirar o fôlego e a rica vida marinha local. Durante os passeios, é comum avistar peixes coloridos e, com um pouco de sorte, até tartarugas marinhas.

Enquanto muitos viajam para o outro lado do mundo em busca de águas cristalinas e tranquilidade, São Miguel dos Milagres continua sendo um refúgio paradisíaco a poucas horas de voo dos principais aeroportos do Brasil.

Com a vantagem de não precisar de passaporte nem enfrentar voos longos, essa joia alagoana prova que o paraíso pode estar muito mais perto do que se imagina.

