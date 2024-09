Idosa é flagrada espancando cachorro com rodo, em Goiás

Em vídeo, é possível ver o animal amarrado com uma corda ao redor do pescoço, ganindo e uivando de dor

Davi Galvão - 15 de setembro de 2024

Vizinha conseguiu filmar parte das agressões. (Foto: Reprodução)

Ao ouvir os latidos de dor de um cachorro, uma jovem chamou a Polícia Militar (PM), após flagrar a vizinha, de 64 anos, torturando e tentando matar o animal, neste sábado (14), em Rio Verde, região Sul de Goiás.

Chegando no local, as autoridades conversaram com a denunciante, que relatou tudo o que havia ocorrido, tendo inclusive gravado a suspeita enquanto ela cometia o crime.

Nas imagens, é possível ver um vira-lata com uma corda ao redor do pescoço, o impossibilitando de fugir, enquanto a idosa desfere diversas pauladas com um rodo na cabeça do animal, que late e uiva em desespero.

A jovem ainda afirmou que a agressora, durante os atos de violência, afirmou que pretendia matar o cão.

Diante dos fatos, a PM adentrou na residência da idosa, constatando que o vira-lata apresentava ferimentos na cabeça. Questionada, a suspeita alegou que o animal não era dela, mas não soube informar quem era o dono.

No local, também foi encontrada uma faca, tipo peixeira, a qual a agressora teria utilizado para machucar o animal em outro momento.

Assim, a suspeita foi conduzida até a delegacia para que as medidas cabíveis fossem tomadas.