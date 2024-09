Motociclista morre após colidir contra poste de iluminação em distrito de Goiânia

Corpo de Bombeiros foi acionado óbito foi confirmado ainda no local

Davi Galvão - 15 de setembro de 2024

Moto conduzida pela vítima sofreu severas avarias. (Foto: Reprodução)

Após um grave acidente automobilístico, o motociclista Josiel da Cruz Caldas, de 38 anos, faleceu na tarde deste domingo (15), na rodovia GO-080, na altura do km 016, em Vila Rica, distrito de Goiânia.

Conforme as autoridades, a vítima teria perdido o controle do veículo e saído da pista, momento no qual colidiu contra um poste de iluminação.

A moto que o homem conduzia, modelo Biz 125 ES, ficou severamente avariada em decorrência da batida, com o capacete ao lado do veículo.

O Corpo de Bombeiros compareceu na cena do acidente, onde encontrou Josiel inconsciente, no meio da via e já em óbito.

A Polícia Técnico Científica foi acionada e o Instituto Médico Legal (IML) tomou as devidas providências com relação ao corpo.