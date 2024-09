6 sinais de que sua mulher está com raiva de você e você pode ainda não ter percebido

Todo mundo já viveu alguma dessas situações e só se deu conta quando o clima entre vocês piorou

Magno Oliver - 16 de setembro de 2024

(Foto: Ilustração/ RDNE Stock project/Pexels)

Ficar com raiva do parceiro ou parceira em um relacionamento é algo comum, principalmente se a comunicação entre o casal não é muito clara e sincera.

Assim, na hora da raiva, a falta de percepção de alguns pequenos comportamentos pode acabar agravando a situação, levando a coisa para conflitos maiores.

Dessa forma, é bom ter atenção aos sinais que são emitidos por quem você ama, sejam eles físicos, verbais ou psicológicos.

1. A velocidade dela aumenta 100%

De repente, você começa a notar que ela passa a andar mais rápido pela casa, mexer nos móveis com mais velocidade, etc. Assim, ela busca fazer coisas em movimento mais veloz para que você a perceba e pergunte o que foi para que ela possa contar que está com raiva.

2. A habilidade de te ignorar aumenta em 200%

Se ela tem o hábito de ser muito comunicativa e, de repente, começa a te ignorar muito, é um sinal claro de irritação com alguma coisa. O silêncio ao ignorar pode indicar que ela está triste com alguma coisa.

3. 100% do olhar dela é para o fundo da sua alma

Sabe aquele olhar ardendo em chamas, segurando para te falar um monte de coisas? Pois é, é exatamente nesse sentido. Assim, ela está tão irritada que te olha com profundo rancor.

4. A força dela aumenta em 1000%

De repente, tudo que ela pega começa a quebrar, a porta fecha com mais velocidade e o barulho fica alto, você percebe um aumento de força para denotar irritação contigo.

5. O amor dela por você cai para 0%

Sim, nada de carinho, beijo, abraço, palavras de afeto. Assim, o amor vai embora e ela fica consumida pela ira de um jeito repentino.

6. Coloca muita ironia nas conversas

Por fim, ela começa a te responder de forma sarcástica com mais frequência. Ela está tentando mostrar sua raiva sem confrontar diretamente, tudo para mostrar descontentamento.

