Briga em bar termina com chegada da PM após quebradeira, agressões e ameaças: “vou matar você”

Jovem indicado como um dos responsáveis já tinha ido para casa, embriagado, e conversou com as autoridades na companhia do pai

Davi Galvão - 16 de setembro de 2024

Lesões sofridas por um dos envolvidos no confronto. (Foto: reprodução)

Uma briga generalizada em um bar terminou com a chegada da Polícia Militar (PM), após os envolvidos trocarem insultos e agressões e quebradeira, no fim da tarde deste domingo (15) em Goialândia, distrito de Anápolis.

Conforme os familiares de um dos homens que estavam na discussão, de 47 anos, o agressor teria chegado acompanhado de outro indivíduo e iniciado a briga. Eles ainda contaram que o suspeito teria feito ameaças à vítima, como “vou matar você”, além de lhe danificar o carro. Também, informaram que ele já havia saído do local antes da chegada da PM e ido para casa.

Diante das informações, os policiais foram então até a residência do suposto agressor, de 27 anos, que estava embriagado e acompanhado do pai. Às autoridades, o rapaz contou uma versão diferente. Segundo ele, teria sido o outro homem quem iniciou as provocações, ao lhe desrespeitar a mãe.

Por conta dos ferimentos sofridos, a vítima foi encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento da Vila Esperança, com marcas de contusão no braço, cotovelo e pescoço, onde recebeu cuidados médicos e foi orientado a buscar uma delegacia posteriormente.

O jovem responsável pelas agressões foi levado até a Central de Flagrantes da cidade, para que as medidas cabíveis fossem tomadas.