Justiça Federal em Goiás abre seleção para estagiários com bolsas de R$ 1,4 mil

Selecionados receberão auxílio transporte e terão recesso remunerado de 30 dias, após um ano de atividades

Gabriella Pinheiro - 16 de setembro de 2024

(Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

A Seção Judiciária de Goiás (SJGO) está com as inscrições abertas, até a próxima sexta-feira (20), para a 28ª seleção de estudantes para estágio na área de Direito.

Os interessados podem se candidatar de forma online, por meio do site da Justiça Federal de Goiás, acessando o menu “Concursos”, “Estágios” e “28ª Seleção de Estágio para Estudantes do Curso de Direito – 2024 – Goiânia”.

Entre os requisitos para participar da seleção estão: cursar do 1º ao 8º período da graduação nas instituições que têm convênio com a Justiça Federal no Estado.

A seleção acontecerá por meio de provas objetivas e discursivas, previstas para serem aplicadas no dia 20 de outubro, das 14h às 18h.

Os aprovados vão compor o cadastro de reserva e poderão ser convocados para atuar nas secretarias das varas, gabinetes ou núcleos administrativos.

Os selecionados ainda terão bolsa de R$ 1.457, além de auxílio-transporte de R$ 9 por dia trabalhado e recesso remunerado de 30 dias após um ano de atividades. A jornada de trabalho é de 04 horas, de segunda a sexta-feira.

Mais informações estão disponíveis no edital.