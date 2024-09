Quem recebe mais de R$ 5 mil está em qual classe social? Descubra agora

Saiba como funciona a divisão socioeconômica no Brasil

Pedro Ribeiro - 16 de setembro de 2024

(Foto: José Cruz / Agência Brasil)

Definir a classe social de uma pessoa no Brasil é algo complexo que gera muitos debates. Isso porque o país é muito diversificado economicamente.

E vira e mexe vem aquela dúvida para saber em qual classe econômica você se encontra. Pensando nisso, vamos explicar de uma vez por todas!

Atualmente, a classe média brasileira ocupa um espaço intermediário, entre a classe baixa e a classe alta.

No Brasil, as classes sociais vão muito além do salário que alguém recebe e incluem: nível de escolaridade, estilo de vida, ocupação e, é claro, a renda.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a classe média brasileira é formada por famílias com renda per capita entre R$ 1.926 e R$ 8.303.

Ou seja, uma pessoa que recebe mais de R$ 5 mil está nessa classe social.

É válido ressaltar que, mesmo se tratando de um salário acima da média brasileira, essa renda pode ter problemas relacionados aos custos de vida, dependendo da cidade em que mora.

Lugares como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, possuem um alto custo de vida e, por isso, despesas como moradia e deslocamento podem acabar consumindo muito dessa renda.

Além disso, segundo os levantamentos mais recentes, investimentos em saúde e educação são as principais despesas dessa classe social.

É curioso pensar que essa definição pode variar de país em país. Nos Estados Unidos, por exemplo, a classe média envolve famílias que recebem entre R$ 20 mil e R$ 60 mil por ano.

Já na Europa, são pessoas com rendas mensais que variam entre R$ 10 mil a R$ 30 mil.

