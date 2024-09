Aeroporto de Brasília começa a vender passagens diretas para Bogotá, na Colômbia

Bilhetes já podem ser comprados pela internet, telefone ou presencialmente em conveniências

Thiago Alonso - 17 de setembro de 2024

Aeroporto de Brasília. (Foto: Toninho Tavares/Agência Brasília)

O Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek – começou a vender, nesta segunda-feira (16), voos diretos para Bogotá, capital da Colômbia.

As passagens são da companhia Gol Linhas Aéreas, que operará três vezes por semana, às terças-feiras, quintas-feiras e sábados.

Apesar da novidade, os primeiros voos com essas operações devem acontecer somente no dia 04 de fevereiro de 2025.

Já no mês seguinte, a partir de 30 de março, as aeronaves sairão da estação aeroviária em datas diferentes: segundas-feiras, sextas-feiras e domingos.

Contudo, já é possível adquirir os bilhetes pela internet, telefone ou em conveniências presencialmente.

As viagens também ocorrerão de forma contrária, sendo que passageiros da Colômbia também poderão utilizar o serviço de “Stopover” ao desembarcarem em Brasília.

Isso significa que quem estiver indo ou voltando do país latino-americano com destino para outra cidade brasileira poderá desembarcar com bagagens e permanecer sem custos por até duas noites no Distrito Federal (DF) antes de seguir viagem.

O novo voo na capital federal foi oficializado após aprovação dos órgãos reguladores colombianos na última semana, a fim de atender à demanda crescente de clientes, cargas e e-commerce entre os países.

Em Bogotá, os passageiros também poderão aproveitar diversas conexões para mais de 50 destinos da companhia aérea, dentre eles Medellín, Lima, Cidade do Panamá, San Salvador, Cidade do México, Cali, Guayaquil, San Andrés, Curaçao, Barranquilla e Santo Domingo.