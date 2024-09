Dever de casa: Prefeitura de Goiânia recebe série de recomendações para destravar trânsito

Paço Municipal tem até 30 dias para responder MPGO, MPC e TCMGO

Pedro Hara - 17 de setembro de 2024

Imagem ilustrativa de trânsito em Goiânia. (Foto: Divulgação/Secom Goiânia)

Em conjunto, o Ministério Público de Goiás (MPGO), Ministério Público de Contas (MPC) e Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO) expediram recomendação à Prefeitura de Goiânia para adoção de várias providências para melhorar a mobilidade urbana, promover acessibilidade, segurança viária e fluidez do trânsito na capital.

Enviado ao prefeito Rogério Cruz (SD) e aos secretários Valfran Ribeiro (Planejamento e Habitação), Breno Raner Rezende Nunes (Infraestrutura) e Marcelo Torrubia (Mobilidade), o documento é assinado pela promotora de Justiça Alice de Almeida Freire, titular da 7ª Promotoria de Goiânia, e pelo procurador de contas José Gustavo Athayde.

Algumas das recomendações são o retorno da fiscalização por radares; aumento do efetivo de agentes de trânsito; criação de um sistema contínuo para monitoramento do Plano de Mobilidade Urbana de Goiânia (PlanmobGyn); intensificar a fiscalização do licenciamento e uso das calçadas, das vias públicas durante obras de construção civil.

A Prefeitura de Goiânia tem 30 dias para encaminhar as respostas sobre as recomendações para o MPGO.

Confira a lista completa de recomendações