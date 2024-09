Escola de Aparecida de Goiânia promove estratégia “raiz” para crianças escaparem do calor; veja

Atividade recreativa contou com participação de professores e funcionários da unidade, auxiliando pequenos de até 06 anos

Thiago Alonso - 17 de setembro de 2024

Banho de mangueira foi realizado nesta quinta-feira (12). (Foto: Brunno Moreira/Aparecida de Goiânia)

Em meio às altas temperaturas que atingem Goiás, um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) de Aparecida de Goiânia decidiu realizar uma atividade divertida para tentar escapar do calor.

A instituição, localizada no Parque Primavera, promoveu, na última semana, um banho de mangueira com os alunos de até 06 anos.

Com o objetivo de refrescar as crianças com brincadeiras ao ar livre, foi montado um espaço especial para a recreação, com direito a um escorregador.

A escola, que tem alunos a partir dos 06 meses de idade, também preparou banheiras rasas para os mais pequenos aproveitarem o momento.

Acompanhando os estudantes, também participaram do banho de mangueira professores e auxiliares da unidade educacional.

Apesar de ter sido realizada somente nesta quinta-feira (12), o CMEI afirmou que a atividade deve continuar acontecendo, pelo menos enquanto o período de calor e baixa umidade persistirem em Aparecida de Goiânia.