Identificada vítima de grave acidente envolvendo dois carros em Goiânia

Veículo teria batido contra uma árvore após ser atingido por outro carro na traseira

Paulo Roberto Belém - 17 de setembro de 2024

Estado em que ficou o veículo que a vítima foi retirada (Foto: Reprodução)

Lorrayne Vasco de Aquino, de 32 anos, foi identificada como vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido no último sábado (14), no Setor Genoveva, em Goiânia.

As investigações apontam que um motorista embriagado teria provocado o acidente. Ele conduzia um Volkswagen Gol, acertando a traseira do Chevrolet Celta – que pela força do impacto, foi jogado contra uma árvore no canteiro de uma avenida – onde estavam a vítima e um homem, de 30 anos.

Lorrayne foi retirada do veículo que colidiu com a árvore após manobras de desencarceramento por parte dos socorristas com ferimentos graves, apresentando politraumatismo e não resistiu.

O suspeito da colisão chegou a fugir do local do acidente, abandonando o veículo, mas a Polícia informou que ele foi encontrado e preso em flagrante após recusar a realizar o teste do bafômetro e encaminhado à delegacia.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Crimes de Trânsito (Dict) da capital.