Onde assistir Vila Nova x Chapecoense pelo Brasileirão Série B na quarta-feira (18)

Enquanto Tigrão quer voltar para o G-4, equipe catarinense luta para fugir da zona de rebaixamento

Augusto Araújo - 17 de setembro de 2024

Vila Nova recebe Chapecoense pelo Brasileirão Série B. (Montagem: Fernando Brito – Vila Nova F.C./ Tiago Meneghini – ACF)

Com dificuldades para engrenar uma sequência de vitórias, o Vila Nova recebe a Chapecoense nesta quarta-feira (18), pela 27ª rodada do Brasileirão Série B.

A bola vai rolar no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), localizado no Setor Leste Universitário, a partir das 19h30.

O Tigrão tem brigado pelas primeiras posições do campeonato, mas perdeu o 4º lugar para o Sport, estando na 5ª posição. Embora tenham os mesmos 42 pontos, o Colorado possui um saldo de gols menor do que a equipe pernambucana (0 de saldo contra 8).

Na última rodada, o Vila Nova foi derrotado por 3 a 1 pelo Brusque, jogando no Estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí (SC). Dentinho, Diego Mathias e Keké fizeram para os donos da casa e Elias descontou para os visitantes.

Já a Chapecoense luta para fugir do rebaixamento, se encontrando atualmente na 17ª colocação, com 28 pontos – mesma pontuação que o Ituano, primeiro time fora do Z-4.

Nas últimas cinco rodadas da Série B, a equipe catarinense está invicta, tendo conquistado três empates e duas vitórias. A mais recente foi sobre o Ceará, por 2 a 1, jogando em Chapecó (SC).

O Premiere fará a transmissão do confronto pelo sistema de pay-per-view. Já pelas plataformas digitais, os canais GOAT e Globoplay vão repercutir todas as emoções do duelo.