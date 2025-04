O idioma mais fácil de aprender no mundo pode te surpreender

Agora, aprender uma nova língua pode ser mais simples do que você imagina

Pedro Ribeiro - 18 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Lara Jameson)

Você está querendo aprender uma nova língua e se perguntou qual é o idioma mais fácil de aprender?

Talvez, para nós que falamos português, logo imaginamos que sejam línguas irmãs como o espanhol, italiano ou francês.

E faz sentido: elas têm origens parecidas, muitas palavras em comum e soam familiares.

Mas e se eu te dissesse que a língua mais fácil do mundo, segundo especialistas, não é nenhuma dessas?

O idioma mais fácil de aprender no mundo pode te surpreender

Antes de revelar o idioma mais fácil de aprender, é bom entender que a facilidade para aprender um novo idioma depende de alguns fatores.

O primeiro é a semelhança com a sua língua nativa. Se os sons, as palavras ou até a origem são parecidos, fica tudo mais simples.

Por isso, quem fala português geralmente tem mais facilidade com línguas românicas, como espanhol, francês ou italiano.

Outro ponto importante é a exposição. Quanto mais você ouve uma língua no seu dia a dia — em músicas, filmes, séries, redes sociais — mais rápido ela se torna familiar.

O cérebro se acostuma com os sons, e a curva de aprendizado encurta.

Além disso, a facilidade para praticar conta muito.

Línguas faladas em muitos países oferecem mais chances de você conversar, ouvir e até pensar no novo idioma com frequência.

De acordo com a empresa Unbabel, especializada em tradução, o africâner é o idioma mais fácil de aprender no mundo.

Isso mesmo: africâner. Nunca ouviu falar?

Falado por cerca de 9 milhões de pessoas, principalmente na África do Sul e na Namíbia, o africâner vem da família germânica ocidental, a mesma do holandês, com quem tem fortes semelhanças.

Na prática, ele é quase um “primo” do inglês e do alemão, mas muito mais direto.

O africâner tem uma gramática extremamente simples. Não tem aquelas confusões de gênero ou número.

Os verbos não mudam de acordo com o sujeito — ou seja, o que vale para “eu” também vale para “eles”.

Além disso, só existem três tempos verbais: passado, presente e futuro.

Esqueça subjuntivo, imperfeito ou condicional.

Isso faz com que quem está começando a aprender sinta menos bloqueios e tenha mais confiança para falar.

Outra vantagem é que a estrutura das frases segue uma lógica fácil de entender.

E, como a língua tem raízes europeias, muitas palavras podem soar familiares, especialmente para quem já teve algum contato com o inglês ou o holandês.

Outras línguas fáceis de aprender

Espanhol

Muito próximo ao português, o espanhol é falado por mais de 500 milhões de pessoas. A pronúncia é simples e a escrita é fonética — ou seja, você lê como se escreve. É uma das línguas mais úteis para viagens, trabalho e cultura.

Francês

Apesar de ter algumas complexidades na gramática, o francês compartilha muitas palavras com o português. Se você já viu filmes ou ouviu músicas em francês, pode se surpreender com o quanto já entende.

Italiano

O italiano é uma escolha leve e envolvente. Sua pronúncia é clara, e o vocabulário, cheio de palavras parecidas com o português. Além disso, é uma língua rica em cultura, arte e gastronomia.

Holandês

Pouco falado no Brasil, mas bastante acessível, o holandês tem uma gramática menos complexa que o alemão e uma estrutura parecida com o inglês. Pode ser uma boa porta de entrada para quem quer explorar o norte da Europa.

Norueguês

Simples, direto e com poucos verbos irregulares. O norueguês é uma boa pedida para quem busca aprender uma língua escandinava. E o melhor: ao dominá-lo, fica mais fácil entender o sueco e o dinamarquês também.

