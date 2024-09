Motorista agride ciclista, derruba motociclista e bate contra carro estacionado em Aparecida de Goiânia

Baderna teria começado após uma suposta troca de insultos

Davi Galvão - 18 de setembro de 2024

Confusão aconteceu na rua Gurupi. (Foto: Google Street View)

O trânsito em Aparecida de Goiânia já começou tumultuado na manhã desta quarta-feira (18), após um motorista se envolver em três discussões e brigas diferentes, de uma só vez.

O caso aconteceu no bairro Vila Brasília e, conforme uma das vítimas, de 18 anos, que estava em uma bicicleta a caminho do trabalho, o suspeito, de 33, teria descido do veículo que dirigia, modelo Volkswagen Gol e o agredido com socos, por conta de uma suposta troca de insultos.

Neste momento, um motociclista que passava no local teria parado para auxiliar o jovem e perseguiu o carro, com o intuito de tirar uma foto da placa.

Foi então que o motorista teria freado bruscamente o automóvel, derrubando o piloto e, na dinâmica, também colidiu contra um Fiat Palio que estava devidamente estacionado.

Diante de toda a confusão, as vítimas, na companhia de um advogado, compareceram até uma delegacia, onde afirmaram que irão representar criminalmente contra o homem.