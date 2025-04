Advogado é acordado no Setor Oeste ao meio-dia e preso por abandono de incapaz

Suspeito foi surpreendido pela equipe policial, que o encontrou ainda em casa enquanto dormia às 12h

Thiago Alonso - 02 de abril de 2025

Idosa foi deixada na unidade de saúde em estado gravíssimo. (Foto: Divulgação/PC)

Um advogado foi preso nesta terça-feira (1º), suspeito de crimes de maus-tratos, abandono e exploração financeira contra a própria mãe, uma idosa de 85 anos, em Goiânia.

A Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (Deai), tomou conhecimento do caso após uma assistente social do Centro de Atenção Integral à Saúde (Cais) Jardim América acionar as autoridades.

Segundo ela, uma pessoa não identificada havia deixado a idosa em estado gravíssimo na unidade de saúde, sendo que ela apresentava um sério quadro de desnutrição, com lesões pelo corpo, dificuldade para respirar, sem lucidez e banhada por urina e fezes.

Segundo o delegado Alexandre Bruno de Barros, titular da Deai, a vítima foi deixada no local por mais de dois dias, o que gerou estranhamento na equipe médica.

“Ela estava completamente em estado catatônico e foi deixada pelo filho que foi embora pra casa e ficou mais de dois dias sem procurar por ela”, explicou o delegado.

Diante disso, equipes da Superintendência de Identificação Humana da PC se dirigiram ao Cais, onde conseguiram localizar dois filhos da vítima, chegando posteriormente ao autor, de 58 anos.

Dessa forma, já nesta terça-feira (1º), a PC se encaminhou até o apartamento do advogado, no Setor Oeste, onde o encontrou ainda dormindo, por volta das 12h.

Ao ser abordado, ele afirmou que cuidava da mãe “da melhor forma possível”, mas que, devido à piora do estado de saúde dela, decidiu deixá-la no Cais do Jardim América, com a intenção de visitá-la depois. No entanto, durante a inspeção na residência, os policiais verificaram que não haviam nem mesmo alimentos básicos para cuidar da idosa.

“Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de maus-tratos, por abandono de incapaz, abandono em hospital e exploração financeira. Penas que, somadas, ultrapassam 12 anos”, pontuou o delegado.

O advogado então foi encaminhado para a delegacia, onde foi verificado que a pensão da idosa estava praticamente comprometida, devido empréstimos feitos pelo filho. Além disso, equipes da PC também constataram que ele já havia sido preso pelos mesmos crimes anteriormente.

Segundo o delegado, a prisão em flagrante foi efetuada no momento do ocorrido, mas a Deai solicitou a Justiça uma prisão preventiva, a fim de dar continuidade no inquérito.

A idosa, por sua vez, deve ser mantida sob cuidados de um outro filho, que mora em São Paulo e foi notificado sobre o ocorrido. À PC, ele se comprometeu em viajar para Goiânia para arcar com os custos do tratamento da mãe e solicitar a tutela.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!