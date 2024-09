Multinacional vai mais que dobrar número de postos de trabalho em fábrica de Goiás

Fábrica da BRF é especializada em aves e derivados

Paulo Roberto Belém - 18 de setembro de 2024

Fábrica da BRF em Jataí (Foto: Fotos: Romullo Carvalho e Hegon Correia)

Uma ampliação prevista da fábrica da BRF S.A em Jataí, no Sudoeste Goiano, vai multiplicar em sete vezes a capacidade do parque industrial no abate de frangos e, consequentemente, vai mais que dobrar a quantidade de empregos na unidade.

Segundo a indústria, a atual capacidade de 20 mil aves abatidas por dia vai saltar para 160 mil e a demanda de pessoal, para dar conta da tarefa, passará de 300 para 700 trabalhadores.

A fábrica da BRF em Jataí é especializada em aves e proporciona desenvolvimento econômico para a cidade. Só a produção local representa 9% da economia do município – de acordo com dados do executivo local.

A empresa não precisou quando a ampliação será finalizada e ainda não há informações do processo de contratação dos novos colaboradores.

Multinacional

A BRF S.A. atua na produção de alimentos de proteína in natura e congelados. É proprietária das marcas Sadia, Perdigão, Qualy, Perdix, Confidence, Banvit e Hilal. Atualmente, mantém 35 plantas e um sistema logístico com 22 centros de distribuição.

Também possui unidades industriais nos Emirados Árabes, Turquia e Arábia Saudita, servindo clientes em mais de 117 países.