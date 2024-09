Onde assistir Corinthians x Atlético-GO pelo Brasileirão no sábado (21)

Equipes fazem campanhas bastante irregulares e lutam para conseguir pontuar e escapar do Z-4

Augusto Araújo - 18 de setembro de 2024

Corinthians e Atlético-GO se enfrentam novamente pela Série A. Último duelo terminou em empate por 2 a 2. (Foto: Divulgação/ ACG)

Tentando escapar da zona de rebaixamento, Corinthians e Atlético-GO se enfrentam neste sábado (21), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

A bola vai rolar na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), a partir das 16h.

O Timão vem embalado para o confronto, após bater o Fortaleza pela Copa Sul-Americana, na terça-feira (17). Igor Coronado e Yuri Alberto balançaram as redes para o time paulista.

Apesar do bom desempenho no torneio continental, o Corinthians faz uma campanha sofrida pelo Brasileirão. O time se encontra na 18ª colocação, com 25 pontos em 26 jogos.

Caso saia vitorioso, o clube pode até mesmo deixar a zona de rebaixamento, dependendo de tropeços do Vitória e Fluminense.

No entanto, os paulistas enfrentam um Atlético-GO que luta desesperadamente para sair da lanterna do torneio. O clube fez apenas 18 pontos até a última rodada.

Inclusive, a partida mais recente do Dragão foi um revés de 2 a 0 diante do Vitória, no último sábado (14). Dessa forma, a equipe goiana se encontra a 09 pontos do primeiro time fora do Z-4, faltando 12 rodadas para o fim do campeonato.

O confronto será transmitido pelo Premiere, pelo sistema de pay-per-view. Além disso, a plataforma digital Globoplay repercute todas as emoções de forma online.

Os fãs também podem acompanhar os melhores momentos por meio do Placar UOL e pelo site Globo Esporte.