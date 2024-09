Quem não tem ar-condicionado em casa pode se aliviar do calorão desta maneira (são 5 formas)

Dá para você reduzir a temperatura interna sem precisar recorrer a aparelhos caros ou que gastam muito

Magno Oliver - 18 de setembro de 2024

(Foto: Paulo Pinto / Agência Brasil)

Com a chegada da crise climática e o crescente aumento das temperaturas, o calor dentro de casa tem se tornado insuportável, principalmente para quem não tem ar-condicionado instalado, não é mesmo?

No entanto, existem algumas formas criativas e eficazes para amenizar as altas temperaturas e tornar o ambiente mais agradável. Com simples mudanças e adaptações, é possível reduzir a temperatura interna sem depender de aparelhos caros ou que consomem muita energia.

1. Ventilador caseirão refrigerado

Pegue um ventilador, duas garrafas pets, arame e gelo. Depois, recorte a base das garrafas para transformá-las em dispensadores de gelo. Elas serão presas tampadas com a ‘boca’ para baixo.

Em seguida, é só fazer vários furos nas laterais das garrafas para permitir a saída do ar frio. Agora, prenda ao ventilador utilizando o arame. Para finalizar, basta encher as garrafas com gelo, ligar o ventilador e remover o excesso de água em uma tigela, afrouxando a tampa das garrafas.

2. Ter plantas em casa

As plantas em casa criam uma sensação de frescor natural, sem contar que são excelentes para purificar o ambiente.

3. Mantenha as cortinas fechadas durante o dia

Cortinas fechadas durante o dia ajudam bastante, evitando que o sol entre e aqueça demais o ambiente.

4. Posicione ventiladores de forma estratégica na casa

Outra boa dica é posicionar ventiladores em pontos estratégicos do ambiente, como perto de janelas, pois isso ajuda a circular o ar e cria uma sensação maior de frescor.

5. Crie um “ar-condicionado” improvisado com ventilador

Por fim, dá para improvisar com um ar-condicionado caseiro. Assim, coloque uma bacia de água gelada em frente a um ventilador que você tenha em casa. Dessa forma, vai ajudar a resfriar o ar que é circulado no ambiente.

