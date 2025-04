Refrigerante que foi sucesso nas décadas de 80 e 90 volta ao supermercado

Anna Júlia Steckelberg - 12 de abril de 2025

(Foto: Gerada por IA/Reprodução/Gazeta)

Se você foi criança, adolescente ou até jovem adulto nos anos 80 ou 90, provavelmente vai se lembrar com carinho (e sede!) do refrigerante Slice.

Lançado em 1984 pela PepsiCo, o Slice foi uma revolução nas prateleiras: saboroso, colorido e com uma proposta ousada para a época — 10% de suco de frutas reais na fórmula.

Resultado? Virou o queridinho de uma geração que começava a flertar com a ideia de se alimentar melhor, mas sem abrir mão da refrescância de um bom refrigerante.

O tempo passou, a moda mudou, os anos 2000 chegaram com força total e, num piscar de olhos, o Slice sumiu das prateleiras, deixando um vácuo no coração (e no paladar) dos fãs. Mas como todo bom clássico, ele está de volta.

Sim, o Slice ressurgiu das cinzas — ou melhor, dos freezers — com uma repaginada total, mas sem perder a essência.

Segundo informações da Gazeta de São Paulo, a nova versão do Slice, batizada carinhosamente de “Slice 2.0”, é fruto de uma parceria com a Suja Life, e chegou com tudo nos supermercados dos Estados Unidos.

E não pense que é só um retorno nostálgico: a fórmula foi totalmente adaptada aos tempos modernos, com apenas 5g de açúcar por lata e a adição de nutrientes essenciais.

Entre os sabores disponíveis estão clássicos que muita gente lembra, como Laranja e Limão-Lima, além de novidades como Cola Clássica e Toranja Spritz.

A volta do Slice é uma resposta direta à crescente demanda por produtos mais equilibrados, com menos açúcar, mais nutrientes e um pezinho no bem-estar. Mas não se engane: apesar da roupagem mais fit, ele continua sendo aquele mesmo refrigerante que marcou uma época.

A nostalgia está servida — e gelada. Se você sente saudade dos tempos em que era possível dar um gole de Slice, pode comemorar. E se você nunca ouviu falar dessa lenda, talvez esteja na hora de descobrir o que tanto encantou a geração que usava walkman e colecionava tazos.

Por enquanto, o relançamento está fazendo sucesso nos Estados Unidos, mas a expectativa é de expansão. E quem sabe, em breve, os brasileiros também poderão reviver (ou descobrir) essa bebida.

