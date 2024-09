Final de semana em Goiás será marcado por verdadeiras experiências

Com uma programação recheada e diversa, o que não vai faltar é opção para curtir com a família e os amigos

Isabella Valverde - 19 de setembro de 2024

Arraiá Brasil é o grande destaque do final de semana em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/Marcelo Candido)

Depois de uma semana intensa de muito trabalho, o final de semana está chegando para aliviar a cabeça dos goianos e permitir bons momentos de descanso.

Com uma programação recheada e diversa, o que não vai faltar é opção para curtir com a família e os amigos. Então, o Agenda Portal 6 selecionou as melhores para aproveitar.

Em Aparecida de Goiânia, o final de semana será especial com o Arraiá Brasil. O evento é uma competição nacional de quadrilhas juninas e acontecerá de sexta-feira (20) a domingo (22), no estacionamento da Cidade Administrativa Maguito Vilela.

Ao todo, sete grupos de todo o país irão se apresentar, levando muita alegria e diversão para a cidade. A entrada é gratuita e o público poderá se encantar com as apresentações.

Já em Goiânia, a sexta será animada pelo espetáculo Abba Experience in Concert, que será realizado no Teatro Rio Vermelho. Os ingressos para a atração ainda estão disponíveis, podendo ser garantidos no site Ingresso Digital.

Por fim, reúna a família e os amigos, pois em Anápolis, será possível aproveitar no sábado (21) um delicioso Cine Piquenique. Pela primeira vez na cidade, o evento gratuito acontecerá às 17h30 no Parque Ipiranga, exibindo o clássico filme Jurassic Park – O Parque dos Dinossauros.

Confira o Agenda Portal 6 na íntegra: