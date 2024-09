Inaugura maior loja da Chanel Beauty no Flamboyant Shopping; veja detalhes

Local oferece serviços personalizados e diversidade de produtos

Gabriella Pinheiro - 19 de setembro de 2024

Goiânia inaugura maior loja da Chanel Beauty no Brasil. (Foto: Divulgação)

Um novo segmento de luxo voltado para a área de estética foi inaugurado em Goiânia. Em operação desde o dia 6 de setembro, a maior boutique de Fragrance & Beauty no Brasil, da Chanel, está localizada no Flamboyant Shopping, na Avenida Deputado Jamel Cecílio, no Jardim Goiás.

Com um espaço de 134 m², o local oferece uma diversidade de produtos, que incluem fragrâncias masculinas e femininas, maquiagem, cuidados com a pele e acessórios de beleza.

Além desses, o comércio também oferece coleções de óculos de sol da Maison e serviços exclusivos, como tratamentos faciais oferecidos por esteticistas especializados.

Em um ambiente sofisticado e exclusivo, a boutique contará também com a tecnologia Vitality Scanner, que promete auxiliar no diagnóstico da pele e na recomendação de produtos ideais para a rotina de cuidados.

Durante a visita, os colaboradores estarão à disposição para orientar os consumidores na escolha de produtos e personalizar as rotinas de beleza, com foco em fragrâncias, maquiagem e cuidados com a pele.

No próximo mês, a Chanel também lançará o “Chanel Beauty Booth”, com experiências sensoriais, serviços personalizados e sessões privadas de maquiagem.