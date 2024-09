Julia Simoura é a primeira fazendeira da edição em ‘A Fazenda 16’

Além de liderar os peões nos próximos dias, ela faturou R$ 6 mil

Folhapress - 19 de setembro de 2024

Julia Simoura. (Foto: Reprodução/ Instagram)

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Julia Simoura é a primeira fazendeira de A Fazenda 16. A atriz e cantora venceu a prova nesta quarta-feira (18), e ganhou o chapéu mais cobiçado a cada semana do reality rural, da Record. Além de liderar os peões nos próximos dias, ela faturou R$ 6 mil.

A conquista dos prêmios aconteceu depois de uma dinâmica com disputa de gols entre duas equipes. O time vencedor teve o direto de escolher na sorte o chapéu de fazendeiro. Julia elegeu a caixa de número cinco e saiu vencedora.

Nesta terça-feira (17), os 20 peões foram divididos em dois grupos. Os jogadores de cada equipe tiveram que jogar uma bola por cima de uma estrutura, fazendo com que ela caísse dentro de caixas dispostas no cenário. Quem completasse a dinâmica no menor tempo garantia a vaga para a prova do fazendeiro.

Babi Muniz, Fernanda Campos, Zé Love, Raquel Brito, Gilson de Oliveira, Flor Fernandez, Juninho Bill, Vanessa Carvalho, Flora Cruz e Julia Simoura venceram e foram divididos novamente em dois times nesta quarta-feira. Na primeira fase, os peões jogaram um pebolim gigante, também conhecido como totó ou futebol de mesa.

O time branco fez o maior número de gols e venceu a primeira etapa de 14 a 5. Desse modo, Babi, Juninho, Zé Love, Júlia e Flora avançaram de fase. Os peões tiveram que escolher uma entre cinco caixas. Julia escolheu o objeto premiado e ganhou R$ 6 mil, além do título de fazendeira.