Motorista de aplicativo chama atenção de passageiros com placa dentro do veículo

Imagem repercutiu entre internautas e arrancou risadas

Gabriella Pinheiro - 19 de setembro de 2024

(Foto: Uber depre/ Instagram)

Um motorista de aplicativo deu o que falar nas redes sociais e chamou a atenção dos passageiros ao colocar uma placa com um recado um tanto direto e reto aos clientes.

A imagem repercutiu entre os internautas e arrancou comentários divertidos deles, que não se surpreenderam pela ousadia do prestador de serviço.

Motorista de aplicativo chama a atenção de passageiros com placa dentro do veículo

Em um dos trechos, o motorista de aplicativo dá uma “lição” aos passageiros que, porventura, solicitam uma corrida, mas deixam para pagar somente na próxima.

“Atenção, não tem como jogar para a próxima… Tá duro? Não saia de casa. Use cinto, minha sogra usa e até hoje a ‘véia’ está viva”, diz um trecho.

Já em outro, estão escritas as frases: “Está com pressa? Se preferir, vai voando [mostra foto de uma vassoura]”, “Proibido consumo de salgadinhos com cheiro de peido no interior do veículo” e “Criança encapetada vai dentro do porta-malas”.

Nos comentários, internautas se divertiram com a situação e até ressaltaram que a placa não deve ter sido colocada no local por um motivo banal.

“Se tem placa com aviso é porque tem história”, disse um.

“Fico imaginando a NOTA do motora”, brincou outro.

“Vou colocar no meu”, afirmou um.

Veja:

