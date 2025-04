A pasta de dente Colgate Total Clean Mint voltou às prateleiras, mas a Anvisa manteve um alerta importante para os consumidores.

Após recurso da Colgate, a interdição dos lotes foi suspensa, mas ainda há recomendações de segurança para quem usa o produto.

Anvisa suspende interdição de pasta de dente famosa, mas emite alerta

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a interdição do Colgate Total Clean Mint na última quinta-feira (28) devido a relatos de reações adversas.

No entanto, a empresa apresentou um recurso administrativo e, com isso, a interdição foi suspensa.

Mesmo assim, a Anvisa manteve um alerta: os consumidores da pasta de dente devem interromper o uso caso percebam reações indesejadas.

A preocupação da Anvisa não se limita apenas ao Colgate Total Clean Mint. O aviso se estende a todos os cremes dentais que contêm fluoreto de estanho na fórmula. Embora essa substância tenha benefícios antimicrobianos e anticárie, algumas pessoas podem ser sensíveis a ela.

Os principais sintomas relatados incluem:

Caso esses sinais apareçam, a Anvisa recomenda que os consumidores parem de usar o produto imediatamente e busquem orientação profissional.

A Anvisa também recomendou que os fabricantes adicionem informações claras no rótulo dos produtos sobre possíveis reações adversas e a forma correta de uso.

Além disso, a agência reforçou a importância da notificação de reações pelo sistema e-Notivisa.

Os profissionais de saúde também devem monitorar sinais de alterações bucais em seus pacientes e recomendar alternativas para pessoas sensíveis ao fluoreto de estanho.

A Colgate reafirmou seu compromisso com a qualidade e segurança dos produtos e destacou que a interdição se aplicava apenas à variante Total Clean Mint, sem impacto em outras versões da marca.

A empresa reforçou que a pasta de dente não oferece riscos à saúde, mas reconheceu que algumas pessoas podem apresentar sensibilidade.

A marca também afirmou que está colaborando com as autoridades e se colocou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o creme dental.

Se você usa o Colgate Total Clean Mint ou qualquer creme dental com fluoreto de estanho, fique atento a sintomas incomuns.

Caso perceba reações adversas, suspenda o uso e procure um profissional de saúde.

A suspensão da interdição não significa que não há riscos para alguns consumidores.

Portanto, acompanhe as atualizações sobre o caso e escolha produtos que garantam sua segurança bucal.

Nota da Colgate na íntegra

A marca Colgate tem como propósito proporcionar às pessoas uma excelente saúde bucal e reforçamos nosso compromisso com a qualidade e segurança de nossos produtos.

Estamos cientes da determinação da Anvisa sobre a interdição cautelar do produto creme dental Total Clean Mint. Em 27 de março, a Companhia apresentou o devido recurso junto à agência. Estamos trabalhando no intuito de colaborar com as autoridades e providenciando os esclarecimentos necessários.

Reforçamos que essa decisão se aplica exclusivamente à variante Total Clean Mint, não impactando quaisquer outros cremes dentais da Colgate.

É importante reafirmar que o produto não oferece riscos à saúde, mas algumas pessoas podem apresentar sensibilidade a ele. Entendemos e reconhecemos que esses casos podem ser um desconforto e nos colocamos à disposição para tratar quaisquer dúvidas sobre o creme dental Total Clean Mint com autoridades, profissionais, clientes e consumidores.

