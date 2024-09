Operação prende síndico de Goiânia que acumulou mais de R$ 4 milhões às custas dos moradores

À época, suspeito falsificava atas de assembleias do condomínio para conseguir crédito em instituições bancárias

Thiago Alonso - 19 de setembro de 2024

Prisão ocorreu nesta quinta-feira (19). (Foto: Reprodução/PC)

A Polícia Civil (PC) prendeu, na manhã desta quinta-feira (19), um ex-síndico suspeito de acumular mais de R$ 3 milhões em fraudes bancárias, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos, em Goiânia.

A prisão ocorreu por meio do cumprimento de medidas que incluem buscas e apreensões na residência do acusado, além do bloqueio de mais de R$ 4 milhões e 100 mil.

No local, foram apreendidos uma série de itens, incluindo automóveis, celulares, computadores e documentos.

Na época do crime, o homem atuava como síndico de um condomínio residencial no Jardim Goiás, região Sul da capital, fraudando atas de assembleias que nunca ocorreram.

Com estes registros em mãos, o suspeito falsificava assinaturas de moradores e conselheiros para simular a aprovação de empréstimos bancários.

Durante o período de dezembro de 2023 e junho de 2024, o suposto criminoso chegou a acumular mais de R$ 3 milhões, solicitando créditos junto a instituições financeiras.

Para realizar os delitos, o síndico atuava com um ente secretário, para o qual transferia as quantias e posteriormente comprava veículos.

A previsão é que, com a prisão, a PC avance nas investigações, identificando possíveis envolvidos no esquema e recuperando o dinheiro desviado das vítimas.