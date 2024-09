150 dias sem chuva: Goiás é o segundo estado do país no ranking de municípios na extrema seca; veja lista

Dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia e levantados pelo Uol

Gabriella Pinheiro - 20 de setembro de 2024

Incêndio em Goiás durante período de seca. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Das 39 cidades brasileiras que estão há mais 150 dias sem receber chuvas, boa parte está localizada em Goiás. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), levantados pelo UOL e divulgados na quinta-feira (19).

De acordo com a pesquisa, de todos os municípios presentes no ranking, o estado goiano desponta com 10 localidades. Todas elas estão a mais de 100 dias sem registros de precipitações.

Disparado, e figurando na 8ª posição no levantamento geral, está Pires do Rio, que até o momento da divulgação do levantamento, estava há 162 dias com ausência de chuvas.

Na sequência, aparece Posse (160); Cristalina (159); Alto Paraíso de Goiás (155); Jataí (154), Caiapônia (153);Catalão (153); Mineiros (153); Formosa (152); Goiás (151); Ipameri (149); Pirenópolis (149); Goiânia (147); Rio Verde (146); São Miguel do Araguaia (145); Goianésia (141) e Porangatu (140).

Conforme o levantamento, o estado perde apenas para Minas Gerais (MG), que mais lidera com maior número de cidades sem recebimento de chuvas, com 28.

Veja a lista: