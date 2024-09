6 alimentos que você deve cortar da dieta para prevenir gordura no fígado

São gostosos e relaxantes, mas em excesso podem causar um estrago no organismo que muitos nem imaginam

Magno Oliver - 20 de setembro de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Marta Dzedyshko)

Conhecido por sua importante função de metabolizar os nutrientes e eliminar toxinas, o fígado é um órgão do corpo humano essencial para manutenção da nossa saúde.

Assim, quando ingerimos alimentos com teor alto de toxinas, gorduras e açúcares, o órgão pode ficar sobrecarregado e acumular gordura, em vez de processá-la.

Dessa forma, conforme os especialistas, é aí que começa a surgir os problemas de acúmulo de gordura no fígado ou crescimento da gordura visceral.

6 alimentos que você deve cortar da dieta para prevenir gordura no fígado

1. Fast foods

Evitar os fast foods é um bom caminho para prevenir o acúmulo de gordura. Acontece que os alimentos combinam gorduras ruins e açúcares, uma dupla que sobrecarrega bastante o órgão. Segundo os cientistas, ao serem ingeridas, elas dificultam o metabolismo adequado das gorduras.

2. Frituras em geral

Evitar frituras é outro passo fundamental para uma vida saudável. Isso porque as frituras contêm grandes quantidades de gorduras trans, que aumentam o acúmulo de gordura no fígado e contribuem para o processo de inflamação do órgão.

3. Doces industrializados

Queridinho de consumo dos brasileiros, os doces industrializados oferecem grande risco à saúde. Alimentos ricos em grandes quantidades de açúcar, como bolos, balas, chicletes e pirulitos favorecem o acúmulo de gordura no fígado, além de aumentarem, gravemente, o risco de obesidade.

4. Refrigerantes e bebidas com alto teor de açúcar

É bom ter controle na quantidade de refrigerante que ingere e evitar bebidas com alto teor de açúcar. Além de terem um alto teor de açúcar, a bebida não possui valor nutricional e é repleta das calorias consideradas vazias.

Para mais, o que muitos não sabem é que os refrigerantes são uma das principais causas de esteatose hepática, pois causam aceleração do acúmulo de gordura visceral.

5. Carnes processadas

É bom ficar de olho no tipo de carne que se consome e, principalmente, evitar as chamadas carnes processadas. Salsichas, linguiças e bacon são alguns exemplos de carnes que possuem alto teor de gorduras saturadas, o que contribui para o excesso de gordura no fígado.

6. Bebidas alcoólicas

Por fim, outro tipo de bebida que deve ser evitada não só por gerar aumento da gordura visceral, como também por causar outros males. O álcool é um dos principais fatores de risco para diagnósticos de esteatose hepática.

Além de outros problemas de saúde e risco de dependência, a bebida dificulta o processamento de gorduras pelo fígado.

