O principal erro de quem NUNCA consegue ganhar na loteria

A verdade é que, apesar do fator sorte ser determinante, muitos insistem em padrões que reduzem as chances de vitória

Gabriella Licia - 17 de junho de 2025

(Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

Ganhar na loteria é o sonho de milhões de brasileiros, mas para a maioria, o prêmio nunca chega. Enquanto alguns apostadores confiam na sorte, outros seguem estratégias complexas e, mesmo assim, continuam longe do bilhete premiado.

Mas será que existe um erro comum que impede as pessoas de alcançar esse feito?

A verdade é que, apesar do fator sorte ser determinante, muitos insistem em padrões que reduzem – e muito – as chances de vitória. E o principal erro de quem nunca ganha na loteria pode ser mais simples (e repetido) do que você imagina.

Mas então, você está curioso para entender de uma vez por todas qual grande erro é esse que ninguém te ensinou até agora? Então confira abaixo!

O principal erro de quem NUNCA consegue ganhar na loteria:

Na verdade, acontece que as pessoas acreditam que seguindo o mesmo padrão, pode facilitar o acerto. E é neste momento que nasce o erro fatal. Repetir os mesmos números sempre é o maior problema.

Pode parecer lógico apostar sempre nos mesmos números, acreditando que “uma hora vai sair”. Mas a matemática da loteria não funciona assim. Cada sorteio é um evento isolado, o que significa que usar os mesmos números continuamente não aumenta suas chances.

Na prática, isso limita suas possibilidades e deixa de fora inúmeras combinações com as mesmas chances de serem sorteadas. Além disso, muita gente escolhe datas de nascimento e números pessoais, o que diminui a variação numérica (já que datas vão até 31, enquanto jogos como a Mega-Sena vão até 60).

Quem ganha na loteria geralmente arrisca, varia os números, aposta em sequências menos óbvias e, às vezes, até participa de bolões com mais combinações. Não há fórmula mágica — mas repetir a mesma aposta esperando um resultado diferente pode ser um grande desperdício.

