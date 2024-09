A maneira certa de limpar a tela da TV, removendo as manchas e sem estragar

Processo simples pode demandar cuidados específicos com aparelho

Gabriella Pinheiro - 20 de setembro de 2024

Ao limpar sua TV, use apenas água. (Foto: Reprodução)

Frequentemente, ou pelo menos em algum momento, você já teve que limpar a TV, seja do seu quarto, da sala ou de outro cômodo. Aí vem a dúvida: afinal, qual é a maneira certa de limpar a tela da TV e remover as manchas sem estragar?

Bom, o processo é mais simples do que parece e pode ser feito em alguns passos. Saiba mais sobre o assunto lendo a matéria até o final!

A maneira certa de limpar a tela da TV, removendo as manchas e sem estragar

Embora limpar a tela da TV seja uma tarefa simples, o processo demanda alguns cuidados específicos com o aparelho. Uma dica importante é não usar produtos químicos fortes, além de panos úmidos, para que a água não entre em contato com componentes internos.

A orientação é usar um pano de microfibra, uma vez que ele é mais seguro e eficaz para esse tipo de tarefa. Esses panos conseguem capturar e reter a poeira e sujeira, sem arranhar a superfície.

Para tirar as manchas da tela, talvez seja preciso usar algum solvente. No entanto, produtos com álcool, por exemplo, podem danificar a tela. O mais recomendável é usar água destilada e jamais borrifar nenhum líquido diretamente na tela.

Lembre-se de sempre desconectar o aparelho da tomada e usar movimentos suaves e circulares para remover sujeiras e marcas.

Já as áreas ao redor da tela e os componentes externos da TV, como a parte traseira e os conectores, devem ser limpos com o auxílio de um pano seco de microfibra para remover a poeira acumulada.

