Conheça cidade goiana em que cada morador poderia ser um “Rei do Gado”

Município tem se destacado quando assunto é produção da pecuária nacional

Gabriella Pinheiro - 20 de setembro de 2024

Foto aérea de Novas Crixás. (Foto: Reprodução/ Youtube/Viajando e Passeando)

Se destacando pela ampla quantidade de bovinos, superando, e muito, o número de habitantes no município, Nova Crixás ganha holofotes não só no estado como também no âmbito nacional.

Com população total de 12.815 pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade aparece na 16ª posição entre os municípios de todo país quando o assunto é produção pecuária.

Para se ter uma ideia, o município de 7308,68 km2 abriga 801,9 mil cabeças de gado, conforme o último levantamento da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do instituto, referente ao ano de 2023. Ao dividir o número de bovinos pelo de habitantes, em tese, é como se cada morador – desde uma criança até um ancião – tivesse 62 mil cabeças de gado para chamar de ‘sua’.

“Nova Crixás tem o maior rebanho bovino do Estado e um dos maiores do País, o que exige maior esforço por parte da Agrodefesa”, afirma o coordenador da Unidade Regional Rio Vermelho, Douglas Meyer Simões.

Além dela, também figuram Rio Verde, Itaberaí, Inhumas, Leopoldo de Bulhões e Orizona. O primeiro, inclusive, também aposta na diversidade. Está na sétima posição nacional, com 11 milhões de animais, quando se trata de galináceos e sexto maior efetivo nacional, com 396,9 mil cabeças de suínos.