Do riso ao medo: confira a programação dos cinemas em Anápolis

Animações, terror, drama e ação fazem parte dos filmes em cartaz

Ruan Monyel - 20 de setembro de 2024

Filmes em cartaz em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Se você é amante da sétima arte e está sempre em busca das últimas novidades no mundo do cinema, está no lugar certo! Esta semana, as telonas de Anápolis estão com uma programação diversificada, explorando diferentes gêneros cinematográficos.

Com uma seleção que promete agradar a todos os gostos, desde aqueles que buscam uma boa dose de humor para alegrar o dia até os que preferem uma carga de tensão e adrenalina, a diversidade de gêneros vai te surpreender. Confira o que está em cartaz e escolha seu próximo filme!

A grande estreia da semana é uma divertida e emocionante animação. Em “A Menina e o Dragão”, na China antiga, houve um tempo em que dragões e humanos conviviam em harmonia, mas a ganância do homem quebrou essa lealdade, causando um grande confronto entre as raças.

Anos após a luta, a jovem Ping acaba conhecendo um dos últimos dragões imperiais e decide ir à caça do restante da espécie. No entanto, ela descobre que um deles protege um raro ovo de dragão. Então, a jovem decide libertar o animal, e juntos, eles embarcam em uma emocionante aventura contra o império. Veja o trailer:

Outra grande história que está sendo aclamada pelo público e segue em destaque na programação é o filme *“É Assim Que Acaba”*, um dos dramas mais aguardados do ano, baseado no livro de mesmo título, que provoca inúmeras sensações nos espectadores.

A narrativa conta a história de Lily, uma mulher que decide começar uma nova vida após eventos traumáticos. No entanto, ao pensar que encontrou o grande amor, ela acaba se reencontrando com uma antiga paixão do passado, e agora deve lidar com sentimentos que estavam guardados. Veja o trailer:

Outra novidade é que, nesta semana, além do mais novo sucesso da Marvel, “Deadpool & Wolverine”, outro herói invade as telonas da cidade, e desta vez em dose dupla. “Batman”, originalmente lançado em 1989, e “The Batman”, de 2022, podem ser assistidos novamente pelos fãs.

Além desses títulos, outros filmes como, “Os Fantasmas Ainda Se Divertem”, “Alien Romulus”, “Divertida Mente 2”, “Meu Malvado Favorito 4”, “Não Fale o Mal”, “Jungkook: I Am Still” e “Silvio” seguem na programação.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!