Especialista diz quais cuidados é preciso ter com os pets durante período de queimadas

Baixa qualidade do ar, aliada às altas temperaturas, pode acabar se tornando um risco para a saúde dos animais

Thiago Alonso - 20 de setembro de 2024

Cachorro passeando com o tutor. (Foto: Reprodução)

Com as constantes queimadas enfrentadas pelo estado de Goiás, a qualidade do ar tem piorado cada vez mais. Diante disso, é natural que procuremos alternativas para melhorar a respiração e o bem-estar.

Contudo, neste período, muitas pessoas acabam se esquecendo dos cuidados extras com os pets, que também são muito afetados, especialmente em uma época em que as cinzas pairam no ar.

Pensando nisso, o Portal 6 conversou com a médica veterinária Cibelle Santos (@medicadegatosgoiania), clínica especialista e cirurgiã de animais de pequeno porte, que deu dicas de como manter cuidados com os amiguinhos de quatro patas, evitando problemas respiratórios e potenciais acidentes.

Inicialmente, a profissional relembrou que estamos vivenciando um período de temperaturas muito altas, aliado à má qualidade do ar, um conjunto de fatores que tende a gerar preocupações quanto à saúde dos bichinhos.

“É muito importante lembrar que a hidratação não se resume a estimular os pets a beber água, mas também a manter os umidificadores ligados, não só durante a noite, mas também de dia para eles, mesmo que você não esteja presente”, pontuou.

Ela reforçou a importância de espaços climatizados, seja com umidificadores ou com o ar-condicionado, para amenizar as temperaturas.

Outro ponto destacado foi em relação aos passeios, que devem evitar os horários mais quentes do dia, optando por períodos da manhã ou final da tarde, de forma mais leve.

“Muito cuidado com aqueles animais que, por serem muito ativos, os tutores costumam levar para passeios mais intensos, como corridas. Considerando a má qualidade do ar, é muito preocupante que eles possam passar mal, pois não terão o mesmo fôlego”, disse.

Por fim, para os animais que costumam ficar em casa, Cibelle relembrou a importância de manter os ambientes sempre limpos, evitando o contato com poeira e ácaros, potenciais vilões para o trato respiratório dos pets.

“É importante manter os umidificadores, ventiladores e ar-condicionado devidamente higienizados, pois, caso contrário, eles podem sim predispor a muitos problemas respiratórios, espalhando sujeira acumulada desde a última época quente”, destacou.

Quanto à alimentação, a médica veterinária deu duas dicas: sachês que podem funcionar como sopinhas, especialmente para os gatos, e as famosas águas saborizadas, que também são indicadas para os cães.