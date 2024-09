Onde assistir Ceará x Vila Nova pela Série B no domingo (22)

Equipes lutam para se manter na disputa pela classificação à primeira divisão em 2025

Augusto Araújo - 20 de setembro de 2024

Ceará e Vila Nova jogam neste domingo (22) pela Série B. (Stephan Eilert – Ceará SC / Roberto Correa – Vila Nova)

No próximo domingo (22), o Vila Nova vai até a cidade de Fortaleza (CE), para enfrentar o Ceará, em uma disputa direta pelas primeiras posições do Brasileirão Série B.

A bola vai rolar a partir das 18h30, na Arena Castelão, local onde o Vozão tem o mando de campo.

No entanto, os donos da casa vêm de duas derrotas, ambas jogando fora de casa. A primeira foi contra a Chapecoense, por 2 a 1 (de virada) e a mais recente diante do Coritiba (3 a 1).

Com isso, a equipe cearense caiu para a 8ª posição do campeonato, se mantendo com 39 pontos. Dessa forma, o Vovô se encontra a 04 pontos do G-4.

Por outro lado, o Vila Nova faz uma campanha bastante consistente na Série B e está forte na briga pela promoção à primeira divisão em 2025.

Na última partida, o Tigrão assustou os torcedores. Depois de abrir 3 a 0 contra a Chapecoense, o Colorado sofreu dois gols, mas conseguiu segurar o resultado e sair com a vitória.

Dessa forma, a equipe goiana se encontra na 3ª posição, com 45 pontos – a 05 tentos do líder Novorizontino.

O confronto terá transmissão do Premiere, no sistema de pay-per-view, canal GOAT (no YouTube) e na rede aberta pela TV Brasil. Além disso, a plataforma online Globoplay também repercute o duelo.