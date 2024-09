Onde assistir Grêmio x Flamengo pelo Brasileirão neste domingo (22)

Times se enfrentam com objetivos completamente opostos no campeonato

Augusto Araújo - 20 de setembro de 2024

Grêmio e Flamengo duelam pelo Brasileirão neste domingo (22). (Foto: Lucas Uebel – Grêmio / Marcelo Cortes – Flamengo)

Neste domingo (22), Grêmio e Flamengo vão se enfrentar pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, procurando reencontrar o caminho das vitórias.

A bola vai rolar a partir das 18h30, na Arena do Grêmio, localizada em Porto Alegre (RS).

O Tricolor gaúcho tem lutado para se afastar da zona do rebaixamento, após frequentar as últimas posições do torneio por várias rodadas.

No último jogo, o Imortal teve um duro duelo no qual empatou com o RB Bragantino por 2 a 2. Dessa forma, o time se encontra na 14ª posição, com 28 pontos – apenas 03 de distância do Z-4.

Já o Rubro-Negro enfrenta um momento de bastante oscilação, tendo inclusive perdido a partida mais recente. Pela Copa Libertadores, os cariocas foram derrotados por 1 a 0, diante do Peñarol, dentro do Maracanã.

Agora, o Flamengo volta as atenções ao Campeonato Brasileiro, no qual se encontra em 4º lugar e tenta se aproximar do líder Botafogo. Tarefa essa que não será fácil, visto que o rival abriu 08 pontos de distância.

Os canais da Sportv farão a transmissão da partida, por meio da TV fechada, assim como o Premiere, no sistema de pay-per-view. A plataforma Globoplay também repercute o confronto de forma online.

Além disso, os fãs podem acompanhar os melhores momentos em tempo real por meio do Placar UOL ou do site Globo Esporte.