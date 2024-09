Candidato a vice-prefeito de Rogério Cruz socorre vítima após acidente de moto em Goiânia

Situação aconteceu horas depois de Ronaldo Caiado prestar auxílio a motociclistas em carreata na região Metropolitana

Paulo Roberto Belém - 21 de setembro de 2024

Darô Fernandes (Mobiiza) atendeu motociclista que se acidentou em Goiânia. (Montagem: Reprodução)

Um motociclista que se envolveu em acidente no final da tarde deste sábado (22), em Goiânia, recebeu os primeiros socorros do candidato a vice-prefeito na chapa do prefeito Rógério Cruz (Soliderariede).

Darô Fernandes (Mobiiza) estava gravando vídeos de campanha no Setor Oeste, na região da Praça das Mâes, quando ele e equipe flagaram uma colisão.

A vítima teria sido atingida por um veículo e ficou caída ao chão. Foi quando o candidato, mesmo não tendo formação na área de saúde, prestou os primeiros socorros, inclusive, acionando o socorro médico.

Momentos depois, equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local e socorreu o motociclista, que teve fraturas no quadril e perna esquerda, segundo informações de testemunhas.

Este é o segundo acidente deste sábado que teve a assistência de um político. Mais cedo, o governador Ronaldo Caiado (UB) interrompeu uma carreata para socorrer vítimas de acidente, também envolvendo motocicleta.