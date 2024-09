Ciclista morre após ser atropelado por caminhão na BR-153

Veículo tentava fazer um cruzamento quando acabou arremessando bicicletas para fora da pista

Thiago Alonso - 21 de setembro de 2024

Caminhão atropelou ciclistas. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito envolvendo um caminhão e duas bicicletas terminou em tragédia, no início da manhã deste sábado (21), em Uruana, município na região Central de Goiás.

O motorista do veículo de grande porte, de 44 anos, trafegava pelo km 315 da BR-153, sobre a ponte do Rio Leão, quando cruzou com outro caminhão no sentido contrário.

Contudo, nesse momento, dois ciclistas que vinham na direção contrária acabaram sendo atingidos e arremessados para fora da pista.

Diante disso, policiais militares e rodoviários federais foram acionadas, fazendo o isolamento do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi solicitado, constatando o óbito de uma das vítimas, de 53 anos, ainda na ocorrência.

O outro ciclista, de 66 anos, foi socorrido e transferido para o Hospital Municipal Antônio Sávio Lira Lima, em Uruana.

A perícia se dirigiu ao local juntamente com o Instituto Médico Legal (IML), que fez a retirada do corpo.