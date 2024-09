Sophie Charlotte e Xamã aparecem de mãos dadas no Rock in Rio

Casal foi visto juntos enquanto circulavam pela área VIP da Cidade do Rock

Folhapress - 21 de setembro de 2024

Sophie Charlotte e Xamã foram vistos de mãos dadas no Rock In Rio. (Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Sophie Charlotte, 35, e Xamã, 34, curtiram juntos a quinta noite de Rock in Rio 2024 na sexta-feira (20).

O casal foi visto de mãos dadas enquanto circulava pela área VIP da Cidade do Rock. O romance dos dois já dura alguns meses.

Segundo fontes da coluna de Lucas Pasin, de Splash, Sophie e Xamã tiveram afinidades desde o início das gravações de Renascer (Globo).

No entanto, nunca deixaram transparecer algum envolvimento a mais: “Eles nunca ficaram se agarrando ou com qualquer atitude menos profissional no trabalho. Nem mesmo chegavam juntos para gravar.”

Sophie anunciou a separação de Daniel de Oliveira, 47, em abril. Antes disso, pessoas próximas já sabiam que eles não estavam juntos.