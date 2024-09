Luan Santana lamenta ausência no Rock in Rio e se desculpa com fãs

Após cancelar sua participação no Rock in Rio, o cantor Luan Santana lamentou e se desculpou com seus fãs pela ausência na noite do último sábado (21), quando deveria se apresentar com outros sertanejos.

Em publicação nas redes sociais, o artista publicou um vídeo com pessoas aguardando o seu show com camisetas e cartazes de amor a ele.

“Os melhores fãs desse mundo. Eu não via a hora de encontrar vocês no Palco Mundo. Não foi dessa vez. Eu tava pronto pra vocês”, escreveu Luan Santana.

O cantor desistiu de se apresentar no evento. O sertanejo seria um dos principais nomes da noite Para Sempre Brasil, e ele cantaria com Chitãozinho e Xororó, Júnior Lima, Ana Castela, entre outros.

A informação foi dada inicialmente pela Billboard Brasil e confirmada com a assessoria do cantor. Em nota, Santana colocou a culpa na produção do festival e diz que foi pego de surpresa com a mudança. Segundo apurou a reportagem, Luan faria um show em São José, na região metropolitana de Santa Catarina, marcado para 22h30.

O show em Santa Catarina é solo e foi pago cachê de show normal de Luan, diferente do que aconteceu no Rock in Rio. A multa de rescisão contratual para o show no Sul era mais alta que a do festival. A produção do festival confirmou o fato após a publicação da reportagem.