Motorista de aplicativo supera a média nacional e mostra como fez mais de R$ 8 mil em um mês

Aposentado conseguiu transformar o que era para ser um bico em uma boa fonte de renda

Isabella Valverde - 22 de setembro de 2024

Motorista de aplicativo tem conseguido renda de R$ 8 mil por mês. (Foto: Reprodução/Maxim)

O aplicativo de transporte regional Maxim, que opera em diversas partes do Brasil, revelou recentemente um caso de sucesso entre seus motoristas cadastrados.

Oriolino Batista, um aposentado da cidade de Santarém, no Pará, conseguiu em agosto algo que poucos alcançam: faturou mais de R$ 8.580 em corridas, superando a média nacional de ganhos nesse tipo de atividade.

De acordo com o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), cerca de 1,6 milhão de brasileiros trabalham como motoristas de aplicativo, com a média de faturamento mensal girando em torno de R$6.500, segundo dados da StopClub.

Oriolino, no entanto, conseguiu ir além, e compartilhou algumas dicas que o ajudaram a conquistar esse valor.

O condutor conta que uma das principais estratégias foi manter a fidelidade a uma única plataforma. Ele explica que concentrar-se em um único app ajudou a aumentar sua produtividade, sem ter que dividir a atenção com diferentes sistemas e horários.

Outro fator essencial, segundo o motorista, foi conhecer bem os detalhes da cidade onde trabalha.

“Eu sei qual é o horário de pico, o momento que as pessoas saem de casa para fazer consultas médicas, a hora que os ônibus chegam na rodoviária com potenciais clientes, ou quando chega navio no porto trazendo pessoas de outras localidades do estado. Enfim, é interessante prestar atenção nisso tudo”, disse.

Oriolino complementa que esse conhecimento de Santarém foi crucial para que ele soubesse os melhores momentos para estar nas ruas, garantindo sempre uma alta demanda de passageiros.

Por fim, reforçou a importância de estabelecer uma rotina. Ele lembra que ajusta seus horários de trabalho de acordo com os hábitos dos moradores e visitantes da cidade, garantindo que seu tempo nas ruas seja o mais eficiente possível.