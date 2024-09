Previsão do tempo: cidades de Goiás devem enfrentar mais de 40º C nesta segunda-feira (23); veja quais

Cimehgo ainda chamou atenção para baixo índice de umidade em diversas regiões do estado

Davi Galvão - 22 de setembro de 2024

Dia quente em Goiânia. (Foto: Arquivo/Governo de Goiás)

Em um alerta especial, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) divulgou o prognóstico para os próximos dias em Goiás, que devem ser de intenso calor, com temperaturas atingindo os 42 °C.

De acordo com a previsão, o estado deve enfrentar essas temperaturas elevadas e baixos índices de umidade até a quarta-feira (25).

A justificativa apontada pelo Cimehgo para esta nova onde de calor seria por conta de uma massa de ar quente e seco que ganha força sobre boa parte do Brasil. Também não há previsão para chuvas durante o período em questão.

As regiões de Goiás mais afetadas e que podem atingir as máximas de 42 °C, já nesta segunda-feira (23), são a Norte e a Sudoeste, com a parte Central e Oeste do território goiano marcando 38 °C, enquanto o Leste e Sul devem registrar 37° C.

Porangatu e Cidade de Goiás também estão previstos para serem os municípios com as maiores temperaturas do dia, de 42 °C, seguidos por Montes Claros e Araguapaz, com 40°C.

Em seguida, as cidades de Aruanã e Doverlândia devem registrar 39 °C, com São João da Paraúna, Firminópolis, Palminópolis, Goianésia e Ceres marcando 38 °C.

Já Goiânia, bem como Rio Verde, Itumbiara, Jataí, Santa Helena, Rubiataba, Iporá e Caiapônia devem ter, como máxima, 37 °C. Os municípios de Catalão, Ouvidor, Goiandira, Três Ranchos, Flores de Goiás,Palmeiras de Goiás e Morrinhos estão previstos para alcançaram os 36 °C.

Por fim, Anápolis terá, dentre as temperaturas máximas, um dos menores valores previstos para esta segunda, de 34 °C, superada por Cristalina e Luziânia, que devem marcar os 32 °C.