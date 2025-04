Erro de porteiro teria possibilitado invasão ao apartamento da mãe de Maiara e Maraísa, aponta PM

Residência foi completamente revirada e ainda não há estimativas dos valores perdidos

Davi Galvão - 21 de abril de 2025

Maiara e Maraisa (Foto: Flaney Gonzalles/Divulgação)

Um erro da portaria do prédio onde mora Almira Henrique Pereira, de 56 anos, mãe da dupla sertaneja Maiara e Maraísa, teria permitido com que criminosos entrassem no imóvel e furtassem o apartamento da vítima, neste Domingo de Páscoa (20), em Goiânia.

Segundo Almira, ao chegar em casa e perceber que a porta havia sido violada, optou por não entrar no local para preservar a cena até a chegada da perícia da Polícia Técnico-Científica.

Ao portal Leo Dias, as cantoras confirmaram o arrombamento e que o apartamento ficou completamente revirado, mas que, por sorte, a mãe não estava no local no momento da invasão.

Informações iniciais apontam para a suspeita de que dois homens tenham entrado no edifício pela portaria principal. O porteiro teria confundido os suspeitos com moradores, liberando a entrada.

As características físicas de um dos envolvidos coincide com a descrição de um indivíduo que, momentos antes, teria tentado invadir outro apartamento no mesmo residencial.

A Polícia Civil (PC) foi acionada e a perícia técnica compareceu ao local. Até o momento, não se tem informações acerca do prejuízo sofrido pela mãe das sertanejas.

