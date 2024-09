Vestibular da UEG abre mais de 600 vagas em Anápolis; veja como se inscrever

Candidatos devem estar atentos para não perderem nenhum prazo

Davi Galvão - 22 de setembro de 2024

Fachada da Universidade Estadual de Goiás (UEG). (Foto: Divulgação/UEG)

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) divulgou a abertura do Processo Seletivo 2025/1, sendo ofertadas 4.150 vagas, em diversos cursos de ensino superior. Somente em Anápolis, são mais de 600 oportunidades.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 21 de outubro, exclusivamente por meio do site da faculdade, mediante a uma taxa de inscrição de R$ 50.

Em Anápolis, as oportunidades são para administração, arquitetura e urbanismo, ciências biológicas, ciências contábeis, ciências econômicas, engenharia agrícola, engenharia civil, farmácia, física, geografia, história, letras – português/inglês, matemática, pedagogia, química, química industrial e sistemas de informação.

A prova será realizada em fase única, constituída de questões objetiva e prova de redação no dia 1º de dezembro, com o resultado sendo divulgado no dia 31 de janeiro de 2025.

Ao se inscrever, o candidato deverá indicar no formulário de inscrição a primeira opção de curso, cidade e turno e a segunda opção de graduação que deseja cursar.

Mais informações podem ser conferidas no edital do processo.