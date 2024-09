Corretor viraliza ao mostrar “segredo” das grandes construtoras em Goiânia

Profissional explicou trâmites que ocorrem antes da construção dos empreendimentos

Thiago Alonso - 23 de setembro de 2024

Corretor explicou detalhes do processo. (Foto: Reprodução/TikTok)

O mundo do mercado imobiliário, muitas vezes, pode parecer simples para quem observa de longe. No entanto, por trás do luxo dos apartamentos e casarões, esses empreendimentos são extremamente burocráticos.

Todos os trâmites realizados até a entrega das chaves envolvem uma série de questões que se acumulam desde a compra dos terrenos onde serão construídos os prédios, como apontou o corretor de imóveis Alex Cruvinel (@alexcruvinelgoiania), em uma série de vídeos publicados no TikTok.

Nos registros, que já acumulam mais de 1,1 milhão de visualizações, o profissional explica o “segredo” que as construtoras de Goiânia utilizam para convencer pessoas a venderem loteamentos.

“Não é só chegar aqui e dar o dinheiro, às vezes tem gente que não vende, existe um trâmite por trás disso”, pontuou.

Segundo ele, são realizadas diversas ofertas para os proprietários dos imóveis — geralmente casas comuns — para que o terreno seja vendido e, no futuro, se torne um edifício.

Entre as propostas estão valores muito superiores aos normalmente pagos pela localidade, como em alguns casos em que o morador recebe ofertas que ultrapassam R$ 2 milhões.

“Se ele não quiser, a construtora chega e fala: ‘vamos fazer uma permuta, te dou quatro apartamentos, quando ficar pronto, você vende e fica com um para você'”, explicou Alex.

Em alguns casos, para não perder a oportunidade, as empresas chegam a oferecer o pagamento de aluguéis em imóveis de luxo enquanto as construções não são finalizadas.

Por fim, o corretor cita um caso em que, aparentemente, a pessoa optou por não vender o imóvel que seria utilizado pela construtora e, por isso, acabou em prejuízo ao fim do projeto.

“Às vezes, quando a pessoa não aceita, fica uma casa perdida. O lote ficou aqui, está pedindo mais de R$ 3 milhões. Construtora nenhuma vai comprar mais, agora fica inviável. Não tem como construir neste espaço, não tem como verticalizar um terreno desse tamanho, aí fica um lote perdido”, pontuou.