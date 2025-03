Vizinho decide investigar cheiro estranho na casa ao lado e descobre o pior

Após encontrar a cena, o homem acionou as autoridades relatando o ocorrido

Thiago Alonso - 29 de março de 2025

Corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada neste sábado (29) após um vizinho se deparar com uma cena perturbadora na casa ao lado, no Jardim Oriente, em Valparaíso de Goiás, município do Entorno do Distrito Federal (DF).

Segundo o relato, havia um odor estranho vindo da residência e, coincidentemente, o morador estava ‘sumido’ há alguns dias, o que levantou suspeitas.

Diante do estranhamento, o vizinho decidiu acionar uma equipe da PM, que se dirigiu ao endereço. Contudo, ao chegar, os militares logo se depararam com o pior: o homem, de 47 anos, morto.

A cena chamou a atenção dos policiais, pois a vítima estava deitada em um colchão na sala, com os braços levantados como se “pedisse por ajuda”.

Além disso, o corpo — que já emitia muito odor — estava em avançado estado de decomposição, apresentando coloração escura, sendo quase impossível reconhecer o rosto.

Diante do ocorrido, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se encaminharam ao local para confirmar o óbito.

Posteriormente, a Polícia Civil (PC) também foi acionada para realizar a perícia, enquanto o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do cadáver.

Agora, um inquérito deve ser instaurado para apurar as circunstâncias do falecimento, com um laudo cadavérico.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!