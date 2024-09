Gusttavo Lima teria sido informado sobre mandado de prisão e deixado Brasil horas antes, diz colunista

Advogados do sertanejo já teriam tido conhecimento sobre o pedido na semana passada

Thiago Alonso - 23 de setembro de 2024

Gusttavo Lima teria saído do país em um avião. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O cantor Gusttavo Lima teria viajado durante a madrugada desta segunda-feira (23), para Miami, nos Estados Unidos, horas antes do mandado de prisão contra ele ser expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE).

As informações foram divulgados pelo colunista Raphael Guerra, do Jornal do Commercio.

Segundo ele, o sertanejo teria saído do Brasil por um aeroporto de São Paulo, após fazer um show no domingo (22), em Jaguariúna, no interior do estado.

No mesmo dia, o cantor do sucesso “Nota de Repúdio” esteve presente no Rock in Rio, onde publicou imagens nas redes sociais.

Apesar disso, ainda não se sabe se Gusttavo — que saiu do país acompanhado da família — estava em um voo comercial ou particular.

Conforme o colunista, é especulado que os advogados tenham tomado conhecimento do pedido de prisão na semana passada, deixando o cantor atento para possíveis desdobramentos.

Agora, o caso está tramitando em conjunto entre a Polícia Civil (PC) e a Polícia Federal (PC), que buscam descobrir o destino do “Embaixador” — fato já divulgado pelo jornalista Leo Dias.