Mais uma vez Roberto Naves é derrotado na Justiça ao tentar censurar reportagens do Portal 6

Prefeito de Anápolis já perdeu o processo em primeira instância, mas dobrou aposta ao recorrer

Pedro Hara - 23 de setembro de 2024

Roberto Naves, prefeito de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Presidente estadual do Republicanos e prefeito de Anápolis, Roberto Naves foi novamente derrotado na Justiça ao tentar censurar reportagens do Portal 6.

Ele já havia sofrido um revés na primeira instância, mas dobrou a aposta ao recorrer e novamente não obteve sucesso na segunda. Em ambas ocasiões usou a estrutura jurídica da sigla.

Desde a inicial, Roberto alegava ser vítima de perseguição por parte do Portal 6 com objetivos de prejudicar o “legado” e o “espólio político” que ele deixa na cidade’.

Outro argumento utilizado pelos advogados do Republicanos foi o de que as informações “ofensivas, inverídicas e difamatórias” publicadas pelo site prejudicavam o presente e o futuro do prefeito.

Consultado, o Ministério Público Eleitoral (MPE) se posicionou desfavorável ao pedido feito pelo prefeito apontando que ação não reunia elementos suficientes para configurar a disseminação de ‘fake news’.

O argumento foi acolhido pela Justiça, que destacou que o Portal 6 ao mostrar os problemas da gestão apenas cumpriu o seu direito como imprensa.