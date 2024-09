Pai emociona ao mostrar como faz para pagar a faculdade de medicina do filho

Não importa dia de chuva, frio, sol, lá está o senhor Isac com seu sorriso e simpatia no rosto limpando ruas e as energias ruins ao redor

Magno Oliver - 23 de setembro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Universidade Federal do Paraná /

Uma história de superação, muito suor derramado e dias de trabalho revelou a luta de uma família para formar o filho no ensino superior que fez muita gente se emocionar.

Assim, o caso do senhor Isac, um gari que trabalha nas ruas de Curitiba, no Paraná, viralizou nas redes sociais em que ele aparece em um vídeo contando que tem um filho no terceiro ano do curso de Medicina. Ele conta todo orgulhoso do feito de sua cria.

Mesmo depois de já ter se aposentado, Isac continua prestando serviços de limpeza urbana para conseguir pagar os estudos de seus filhos. A simpatia e carisma do especialista em limpeza urbana conquistaram a internet.

O profissional de limpeza urbana conta que quem cursa Medicina na Universidade Federal do Paraná (UFPR), aprovado em 2021, é o filho Felipe Nunes.

“Eu não tenho palavras para expressar minha alegria, fiquei muito feliz, mas sabia que uma hora isso iria acontecer, porque eu via como ele se dedicava. Tem amigos do trabalho que não acreditam quando eu falo que tenho um filho que faz medicina, mas eu deixo pra lá, Deus sabe que é verdade. A gente se esforça muito para apoiar ele, graças a Deus ele passou e agora aguardamos a futura formatura.”, disse seu Isac em entrevista ao portal da Universidade do Paraná.

Família de vencedores

Não é só o filho do seu Isac que conquistou a entrada na universidade. Lilian Nunes, 34 anos, filha mais velha do gari e da dona Lindinalva Pereira Nunes dos Santos cursou Nutrição pela UFPR.

Lilian e Felipe estudaram em escolas públicas e ingressaram na instituição por meio de cotas sociais.

“É diário o meu reconhecimento pelo grande privilégio de pertencer à UFPR, um sonho atingido graças ao apoio incondicional de minha família e possibilitado pela Lei de Cotas. Trago em mim a gratidão pela formação a que tenho acesso, e também o compromisso com a defesa da universidade pública.”, afirma Felipe.

